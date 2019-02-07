Güvenlik görevlisi intihar etti

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde güvenlik görevlisi Fatih Dağlı (36) bağ evinde kendini iple asarak intihar etti.

Olay, ilçeye bağlı Müsellim köyünde meydana geldi. Bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih Dağlı, ilçeye bağlı Müsellim köyü yolunda babasından kalma bağ evinin odunluk bölümünde kendini iple asarak intihar etti. Dağlı'nın cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Fatih Dağlı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.