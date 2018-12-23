'Güvenli Okul Projesi' kapsamında özel güvenlikçilerine eğitim

İZMİR'de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitim verildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı arasında okullar ve çevresinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik iş birliği protokolü çerçevesinde hayata geçirilen 'Güvenli Okul Projesi' kapsamında özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından okullarda görev yapan 894 özel güvenlik görevlisine, 'Özel Güvenlik Hukuku' ve 'Kişi Hakları Genel Kollukla İlişkiler', 'Etkili İletişim', 'Uyuşturucu Madde Bilgileri', 'Asayiş Hizmetleri', 'Toplum Destekli Polislik', 'Çocukların Suçtan Korunması' ve 'Terörle Mücadele' konularında eğitim verildi.

İZMİR, ()

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