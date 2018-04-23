Güvenevler Mahallesine modern park

GAZİANTEP, () - ŞEHİTKAMİL Belediyesi tarafından Güvenevler Mahallesi’nde yapımına başlanan nitelikli parkta çalışmalar aralıksız sürüyor. Park alanında incelemede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, parkın en kısa sürede hizmete açılmasıyla ilgili ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir ilçe için çalışmalarını sürdüren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Güvenevler Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırılması için çalışma başlattı. Yapımı devam eden parkı yerinde inceleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, park konusunda verdikleri sözü tuttuklarını söyledi. Toplam 8 bin 536 metrekare alan üzerine yapılan parkta; 200 metrekarelik çocuk oyun alanı, kum havuzu, eğimli kaydırak alanı, 2 adet basketbol sahası, 60 metrekarelik fitness alanı, oturma alanları bulunacağını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, parka yetişkin ağaç dikeceklerini belirtti. Otopark sorununun yaşanmasını önlemek adına parkın yanında otopark çalışması da yürüttüklerini dile getiren Başkan Fadıloğlu, nitelikli yapılacak parkın kısa süre sonra hizmete açılacağını kaydetti.

İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

"Güvenevler Mahallesi’ndeki su deposusun yanında mevcut olan alanımızın kamulaştırma çalışmalarını bitirdikten sonra mahallemize vermiş olduğumuz sözü yerine getiriyoruz. Parkı yaptığımız alan çok meyilli bir alan. Bu meyilli alanı planlamayla belirli bir noktada çözdük. Burada özellikle gençlerimizin de rahatlıkla spor yapabileceği mekanlar elde etmeye çalıştık. Tabi spor mekanlarını yaparken diğer taraftaki konutları da rahatsız etmemek adına uç kısımlara alarak, su deposuna yakın olan noktada bir planlama yaptık. Bu şekildeki bir rekreasyon düzenlemesiyle böyle bir yerde çok fazla meyil olduğu için yürüyüş parkuru yapmakta zorlanıyoruz haklı olarak. Çünkü vatandaşın kullanabileceği bir yer olamayacak. Ağırlıklı olarak spor fitnes aletleriyle yeşil alanları oluşturup, Güvenevler Mahallesi sakinlerimize burayı teslim etmiş olacağız. İmkan dahilinde geçmiş dönemde planlanmış olan park alanlarının hepsinin öncelikli mülkiyet meselelerini görüp planlamalarıyla birlikte milletimizin hizmetine sunuyoruz. Şimdiden Güvenevler Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

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