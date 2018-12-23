Güven Sağlık Grubu’ndan onkolojik hastalıklar ve tüp bebek konferansı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU ()-GÜVEN Sağlık Grubu uzmanları Kastamonu’da vatandaşlarla bir araya gelerek onların onkolojik hastalıklar ve tüp bebek tedavisi ile ilgili sorularını cevapladılar.

Özel Ankara Güven Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tunçözgür, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Dilşen Çolak ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sedat Cömert tüp bebek tedavisi ve onkolojik hastalıklar ile ilgili Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda vatandaşların merak ettikleri soruları cevapladılar.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile vatandaşların katıldığı program öncesi konuşan Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Aylin Yaman, “Sağlık sektöründeki 45 yıllık deneyimimizle şu anda organ nakli de dahil olmak üzere bünyemizde tüm branşları barındırıyoruz. Sadece Ankara'daki değil diğer illerden gelen hastalarımıza da hasta memnuniyeti odaklı hizmet veriyoruz. Kastamonu'dan hastanemize şifa bulmaya gelen birçok hastamız var ve şehrinize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

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