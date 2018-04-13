Güven kantini ve askıda harçlık projelerinin açılış töreni yapıldı

Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’nin Üsküp beldesinde, Güven Kantini ve Askıda Harçlık projelerimizin açılış töreni yapıldı.

Güven kantini ve Askıda Harçlık projesinin açılışı, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, Üsküp Atatürk Ilkokulu Müdürü Ahmet Özbey, Okul Aile Birliği Başkanı Nurten Başaran ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı ve müdürlerin temsili alışveriş yapmasıyla açılışı yapılan Güven Kantini için Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ve Müdür Ahmet Özbey öğrenciler için askıda harçlık bıraktılar. Belediye Başkanı Kasap, Güven Kantini ve Askıda Harçlık projeleriyle öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, güven, yardımlaşma, dayanışma birlik beraberlik gibi değerlerimize sahip çıkmalarını ve bunu hayatlarının her aşamasında uygulamalarını bekliyoruz” dedi.