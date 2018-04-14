Güven Hastanesinde 'İnovasyon' sergisi

ANKARA Güven Sağlık Grubu 45. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ünlü ressam Harun Antakyalı'nın 'İnovasyon' adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergide satılan eserlerin geliri, toplumun dezavantajlı kesimlerine eğitim ve sağlık alanında sürdürülebilir hizmetler vermek amacıyla çalışmalarını yürüten Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'na bağışlanacak.Ressam Harun Antakyalı'nın 'İnovasyon' sergisini Güven Çayyolu Sağlıklı Yaşam Kampüsü'nde 4 Mayıs'a kadar sanatseverler ziyaret edebilecek. Tekrar edilen ile oluşturulan dünyada emeğine sahip çıkan herkesin yenilenmek zorunda olduğunu belirten ressam Antakyalı şunları söyledi:"İnovasyon bu yenilenmenin dönüm noktası ve ivme kazanmasıdır. Felsefenin çıkış noktasında sanat vardır. Sanat sadece çizilmiş boyanmış bir resim, taşı ahşabı yontma ile heykel, bir iki melodi ve enstrüman ile müzik, bir duvar örme ile mimari, iki öykü bir iki şiir yazma ile edebiyat, sahnede bir öyküyü canlandırma ile tiyatro, eline kamera alıp bir iki çekim ile sinema değildir. Felsefesi olmayan ressam boyacı, müzisyen çalgıcıdır"“İNOVASYON, YARATICILIĞIN USTALIKLA BİRLEŞMESİDİR"Sergisine adını veren inovasyon kavramının değişim sürecindeki gerekliğinin altını çizen Harun Antakyalı “Çünkü inovasyon; toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması anlamındadır. Türkçe'de yenilik, yenileme gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir. Sanat işte burada devreye girer. İnovasyon; Sadece bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesi süreci değildir. Yaratıcılığın, ustalıkla birleşmesidir. İnovasyon futurist bir yaklaşımın sonucudur. Geleceği tasarlayan çok geniş bir kavramdır. Devamlı değişime açıktır" diye konuştu.

Öte yandan sergide satılan eserlerin geliri, toplumun dezavantajlı kesimlerine eğitim ve sağlık alanında sürdürülebilir hizmetler vermek amacıyla çalışmalarını yürüten Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'na bağışlanacak.

FOTOĞRAFLI