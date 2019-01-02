Gürültü kirliliğine 325 bin TL ceza

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 yılda gürültü kirliliğine neden olan 12 işletmeye 325 bin TL para cezası kesti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerine devam ediyor. Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Kent genelinde faaliyet gösteren endüstri tesislerine, şantiye faaliyetlerine ve eğlence yerlerine yönelik kontrol ve denetimler yapılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2018 yılı içerisinde kontrol ve denetimler gerçekleştirdi. Gürültü kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2018 yılında 12 işletmeye 325 bin 691 TL tutarında para cezası kesti. 2006 yılından bu yana ekipler toplamda 87 işletmeye 1 milyon 366 bin 88 TL tutarında para cezası kesti.