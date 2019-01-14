Gürsulular lokum şenliğinde buluştu

BURSA’nın Gürsu ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Geleneksel Lokum Şenliği’ Gürsuluların ağzını tatlandırdı. Etkinlikte konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin çok farklı kültürleri bünyesinde barındırdığını ifade ederek, ‘’Derneklerimizle işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, ilçemizin kültür çeşitliliğini ortaya koyuyoruz’’ dedi.

Gürsu Belediyesi ile Gürsu Yusufeli Bostancılar Utav Köyü Derneği işbirliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Geleneksel Lokum Şenliği’ne , Gürsulular yoğun ilgi gösterdi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık burada yaptığı konuşmada, “Gürsumuz, ülkemizin çeşitli bölgelerinden göç ederek gelen hemşehrilerimizin kültürel zenginliklerini barındırmakta. Derneklerimizle işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle, ilçemizin kültür çeşitliliğini ortaya koyuyoruz. Yusufeli Bostancılar Utav Köyü’nden hemşehrilerimizle biraraya geldiğimiz Lokum Şenliği de bu etkinliklerimizden biri olarak hepimizin ağzını tatlandıran güzel bir etkinlik oldu ” diye konuştu. Etkinlik, halk oyunları ve lokum ikramıyla son buldu.

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