Gürsu’da, hastane yoluna asfalt

GÜRSU Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan yağmur suyu hattı yenileme çalışmasının ardından asfalt çalışması başlatıldı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Hastane yolunda yapılan çalışmaları Buski yetkilileri ve Belediye personeliyle birlikte inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemiz’in faaliyete geçmesiyle Hastanemize ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Caddemiz ilçemizin en önemli caddelerinden biri haline geldi. Caddemizde yağmur suyu hattı ihtiyacının giderilmesi konusunda destek veren Buski’ye ve Büyükşehir Belediyemiz’e teşekkür ediyorum. Altyapı çalışması tamamlanan caddemizde asfaltlama çalışmalarının da tamamlanmasıyla yolun kullanımı daha konforlu hale gelecek” dedi. Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Caddesi, asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla oluşacak çağdaş kent kimliğiyle Gürsu’nun en önemli caddelerinden biri olacak.

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