Gürsu’da Anadolu ezgileri yankılandı

GÜRSU Belediyesi, ‘Kültür Gecesi’ düzenledi. Gürsu Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Gürsu Yusufeliler Derneği ortaklığında düzenlenen gecede sanatçılar türkü söyledi.

Gürsu belediyesi, ilçede bulunan derneklerle ortak yürüttüğü kültür etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gürsu Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Gürsu Yusufeliler Derneği işbirliğinde düzenlenen ‘Kültür Gecesi’nde yöresel sanatçılar sahne aldı. Gecede konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bizi biz yapan en önemli değerlerimizden olan türkülerimizin sıcaklığında hemşehrilerimizle biraraya geldik. Türkülerimiz; örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi, törelerimizi anlatan zenginliğimiz. İstedik ki, türkülerimizin bize anlattığı güzel değerlerimizi biraraya gelerek hep birlikte keyifle yaşayalım. Bizlere evsahipliği yapan derneklerimizin yönetici ve üyelerine, bu güzel gecede bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi. Geceye; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, derneklerin yönetici ve üyeleri ile Gürsulular katıldı.

FOTOĞRAFLI