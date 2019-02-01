Gürsu protokolü vatandaşla buluştu

GÜRSU Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve ‘Seher vakti buluşmaları’ adını koyduğu vatandaş buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda İlçe protokolü ve vatandaşla Kurtuluş Cami’nde bir araya gelen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘’ Birlikteliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz’’ dedi.

Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi ve İlçe Müftülüğü iş birliğinde, “Seher vakti buluşmaları” sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında, sabah namazında, Kurtuluş Camii’nde biraraya gelindi. “Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz.” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de biraraya geldiğimiz tüm ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişareler yapma imkanımız oluyor. Birlikteliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz” dedi. Seher vakti buluşmaları kapsamında biraraya gelen Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe halkı, birliktelik, kardeşlik, hemşehrilik duyguları içerisinde sabah namazını kılıyor ve ardından birlikte çorba içerek sohbet ediyor.

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