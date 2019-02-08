 Gürsu esnafı, Başkan ışık’ı ağırladı 

GÜRSU Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘Sabah sohbetlerinde esnaf buluşmaları’nda esnafla kahvaltı yaparak, ilçenin gelişimine ilişkin soruları yanıtladı.

Gürsu Yeşil Artvin Kıraathanesi’nde esnafla bir araya gelen Başkan Işık, Gürsu’nun çağdaş kent kimliğine uygun şekilde gelişimine değer katacak vizyon projeler hakkında bilgiler sundu. İlçede yapılan hizmetlere ilişkin yöneltilen soruları cevaplayan Başkan Işık, kamulaştırma çalışmalarını anlattı. Işık, “Hemşehrilerimizin beklentileri öncelikli olmak üzere, ilçemize değer katacak hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Esnafımıza misafir olarak hep birlikte yaptığımız kahvaltı programlarında da hizmetlerimize ilişkin öneri ve talepler üzerine sohbet ediyoruz. İlçemizin gelişimi için, tüm dinamiklerimizi bir araya getiren bir sinerji yakalamamızın önemini biliyoruz. Bu bağlamda bizlere iletilen tüm fikirleri dikkate alıyoruz” dedi. Toplantıya Başkan Işık, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Ak Parti Gürsu İlçe Teşkilatı yetkilileri, muhtarlar ve esnaf katıldı.

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