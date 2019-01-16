Gürsu'da yenilenebilir enerji atılımı

Muammer İRTEM/BURSA,() - BURSA'da Gürsu Belediyesi, Avrupa Birliği’nden alınan hibe desteğiyle yenilenebilir enerji alanında çalışmaları gerçekleştirecek.

Gürsu Belediyesi’nin “Gürsu’da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi” konulu projesi, Erasmus Mesleki Eğitim programları alanında, 2018 yılı içerisinde sunulan 199 proje arasından seçilen 13 projeden biri olarak hibe hakkı kazandı. 190 bin Euro bütçesi bulunan ve tamamı Gürsu Belediyesi tarafından kullanılacak olan hibe proje kapsamında, kırsal bölgelerde yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapılacak.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen Proje’nin açılış toplantısı ise Bursa’da gerçekleştirildi. Proje toplantısına; Polonya, Slovakya, İspanya ve Macaristan’dan proje konusuyla ilgili kurumlar ve temsilcileri katıldı. Heyeti makamında ve Gürsu Adrenalin Park’da ağırlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “2018 yılında Avrupa Birliği’nden hibe hakkı kazanan iki projemizden biri olan ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları içeren bu projemizle doğanın korunmasını sağlıyoruz. İlçemize yaptığımız birçok yatırıma kaynaklık eden bu projelerimizle Gürsumuzun gelişimi için aralıksız çalışıyoruz. 2019 - 2024 stratejik planımızda da bu tür projeleri kazanmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Gürsu Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürü Özgür Aycil ise proje kapsamında bölgede yneilenebilir enerji araştırmaları yapılacağını kaydetti.

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