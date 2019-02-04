Gürsu'da okullara bakım

Gürsu Belediyesi’nce yapılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki okulların bahçeleri yenileniyor ve okullar yapılan düzenlemelerle öğrenciler için daha konforlu hale getiriliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Yüzde yedi oranındaki artış hızıyla nüfusu 91 bine ulaşan ve en hızlı büyüyen ilçe olan Gürsumuz’un ihtiyaçları da artmakta. Nüfusu hızla artan ilçemizin okul ihtiyacını, İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımızla işbirliğinde, Gürsumuz’a kazandırdığımız yeni okullarla gidermiş olduk. Cumhuriyet tarihinden itibaren 160 derslik bulunan ilçemize son bir yılda 345 derslik alanı kazandırdık. Mevcut okullarımızda yaptığımız çevre düzenleme ve bakım çalışmalarımızla da öğrencilerimizin daha konforlu koşullarda eğitim almalarına katkı sağlıyoruz. Kaliteli eğitim alan çocuklarımız geleceğimize ışık tutacaktır. Bilgiyle donatılmış toplumlar, tarihlerini, toplumsal kimliklerini, değerlerini, kültürel miraslarını korumada ve geleceğe taşımada daha başarılı olurlar” dedi.

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu da, Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemeleri, yeşillendirme ve bakım çalışmalarıyla yenilendi.

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