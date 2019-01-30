Gürsu Belediyesi vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunuyor

GÜRSU Belediyesi, yürüttüğü ‘Sosyal Hizmet Projesi’ kapsamında hastalara hastane ve evlerinde bakım hizmeti sunuyor. Snulan hizmetin vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacını taşıdığını ifade eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘’İlçedeki yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın da her daim yanlarında olarak, ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oluyoruz’’ dedi.

Gürsu Belediyesi, engelli ve kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere yönelik ücretsiz evde sağlık hizmeti sunuyor. Çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak ve ailelere destek sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşmak amacı doğrultusunda çalıştıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Belediyemizce yapılan sosyal yardımlarla hemşehrilerimizin zor zamanlarında yanlarında olarak destek oluyoruz. İlçedeki yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın da her daim yanlarında olarak, ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oluyoruz. Bakım hizmetlerimizle hastalarımızın yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında maneviyatın iyileştirici gücüne inanarak, zaman zaman hastalarımızı ziyaret ederek moral desteği oluyoruz” diye konuştu. Tam donanımlı ambulans, doktor ve hemşire kadrosuyla sunulan hizmet kapsamında, evde, hastanede bakım ve hasta nakil hizmetleri gerçekleştiriliyor.

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