Gürsu Belediyesi ‘Türkü Geceleri’ adlı etkinlik düzenledi

GÜRSU Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Türkü Geceleri’ adlı etkinlik gerçekleşti. Burada bir konuşma yapan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Anadolu kültürünü yansıtan ezgileri desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

“Kültür Kenti Gürsu” sloganıyla, Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında düzenlenen Türkü Geceleri, Gürsulular’ı biraraya getiriyor.

Her hafta, hemşehri derneklerinin ev sahipliklerinde düzenlenen Türkü Gecesi, bu kez de Gürsu Ardahanlılar Derneği ile Gürsu Erzurum Aşkale Yeniköylüler Derneği’nde gerçekleştirildi. “Ozanlarımızın sazıyla dile gelen türkülerimiz, Anadolumuz’un sesi olarak bizlere sahip olduğumuz manevi zenginliklerimizi anlatır” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Türkülerimiz; örfümüzü, adetimizi, geleneklerimizi, törelerimizi yaşatır. Hemşehrilerimizle biraraya geldiğimiz bu keyifli gecede, türkülerimizin ışığıyla Anadolumuz’a yolculuk yapıyoruz. Bizlere evsahipliği yapan derneklerimizin yönetici ve üyelerine, bu güzel gecede bizimle olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi. Türkülerle coşulan geceye; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, derneklerin yönetici ve üyeleri ile Gürsulular katıldı.

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