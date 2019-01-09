Gürsu Belediyesi Trafik düzenlemesi yaptı

GÜRSU Belediyesi tarafından gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları kapsamında yenilenen caddelerde trafik düzenlemesi yapıldı. Çalışmalarla ilgili konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘’İlçemizde ulaşımın en sağlıklı şekilde sağlanması yönünde yol ve yönlendirme çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda durmaksızın devam etmektedir ” dedi.

Gürsu Belediyesi, ilçede yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Zabıta Müdürlüğü Trafik Birimi’nce yapılan çalışmalar kapsamında, yollarda bulunan kasisler boyandı, ve kavşaklarda yaya güvenliğini sağlamak amacıyla geçit çizgileri oluşturuldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ilçenin trafik sotununu tümüyle ortadan kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade edip, “İlçemizin merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda yaptığımız üstyapı çalışmalarıyla yenilediğimiz cadde ve sokaklarımızı trafik düzenlemeleriyle de rahatlatıyoruz. Araç sürücülerinin daha dikkatli araç kullanmalarını sağlayan ve hemşehrilerimizin can güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıyan kasisler boyanarak, daha görünür kılınmakta. Yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda araçların daha dikkatli ve yavaş hareket etmesini sağlayan kasisler, özellikle okul çıkışlarında çocuklarımızın can sağlığının korunmasında büyük önem taşımakta. Yenilenen cadde ve sokaklarımızda oluşturulan yol çizgileri ve tabelalarla trafik akışı da düzenleniyor. İlçemizde ulaşımın en sağlıklı şekilde sağlanması yönünde yol ve yönlendirme çalışmalarımız ihtiyaçlar doğrultusunda durmaksızın devam etmektedir ” diye konuştu

FOTOĞRAFLI