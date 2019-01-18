Gürsu Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı

Cansel ORUÇ/BURSA,()-BURSA'nın Gürsu Belediyesi, kış koşullarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Doğanın içinde oluşturulan Hayvan Barınağı’nda sokak hayvanlarının barınma ve beslenmeleri sağlanıyor.

Belediye olarak, sokak hayvanlarının en iyi koşullarda ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmeleri yönünde önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İnsan eliyle doğal koşulların bozulması nedeniyle, hayvanların yaşam koşulları zorlaşmakta. Onlara yaşamlarını doğal ortamlarında devam ettirebilmeleri için yardımcı olmak bir insanlık borcu. Bu bağlamda Dışkaya yolu üzerinde, ulaşımın sağlandığı ana güzergahta, Gürsu’ya hakim tepede oluşturduğumuz Hayvan Barınağımız bünyesinde sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve bakım ihtiyaçlarını sağlıyoruz. Bunun yanında; doğaya yerleştirdiğimiz kulübelerle, ilçe merkezimizde ağaçlara yerleştirdiğimiz kuş kafesleriyle hayvanların barınma ihtiyaçlarına destek oluyoruz. Hem sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlamak, hem de israfı önlemek amacıyla oluşturduğumuz bayat ekmek toplama kutularıyla, hemşehrilerimizin duyarlılığını arttırarak, küflü olmayan bayat ekmekleri bu kutulara bırakmalarını sağlamayı amaçladık. Oluşturduğumuz yerleşim alanlarıyla, maalesef hayvanların doğal yaşam koşullarını bozuyoruz. Bu nedenle onların yaşamlarını devam ettirebilecekleri koşulları onlara sunmakla yükümlüyüz.Şehir yaşamında açlıkla, susuzlukla savaşarak var olmaya çalışan sokak hayvanlarımızın her türlü yaşam ihtiyacını karşılamak hepimizin insanlık görevi. Hizmetlerimizde tüm canlıların yaşam hakkının her şeyden önce geldiği hassasiyetini en öncelikli nokta olarak görüp, hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliğinde oluşturulan bayat ekmek toplama kutularında toplanan ekmeklerle, Gürsu Belediyesi Hayvan Barınakları’ndaki sokak hayvanlarının beslenmesi sağlanmakta.

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