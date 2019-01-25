Gürsu Belediyesi plates ve zumba kursu açtı

BURSA’da, Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilen zumba ve plates kursu devam ediyor. Kurs eğitmeni Esma Boz, plates sporunun insan sağlığı için için çok önemli olduğunu ifade edip, ‘’Plates omurgayı güçlendirerek daha doğru bir duruş kazandırır. Fiziksel yapının yanında ruhsal yapıyı da dengeler’’ dedi.

Gürsu Belediyesi ilçede yaşayan kadınlar için organize ettiği Plates ve zumba kursuna devam ediyor. Kurs eğitmeni Esma Boz, doğru uygulanan plates sporunun insan sağlığı üzerinde çok önemli etkileri olduğunu belirterek, “Plates omurgayı güçlendirerek daha doğru bir duruş kazandırır. Fiziksel yapının yanında ruhsal yapıyı da dengeler. Kilo vermenin yanında daha dinamik bir vücut yapısı ve yaşam enerjisi kazandırır. Zumba, farklı dans türlerini içerisinde barındıran bir spordur. Dengeyi geliştirir, kasları sıkılaştırır, hızlı kalori yakmayı sağlar, tempolu müzikler eşliğinde dans edilerek yapıldığından eğlencelidir. Spor yapmak daha iyi uyku ve konforlu yaşam demektir” diye konuştu. Gürsu Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, haftanın 6 günü hizmet veriyor.

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