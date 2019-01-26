Gürsu Belediyesi mahallelerde alt ve üstyapı çalışması başlattı

GÜRSU Belediyesi, İlçeye bağlı mahallelerin alt ve üstyapı eksikliklerini tamamlamak için çalışma başlattı. Çalışmalar hakkında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarını yürüttüklerini ifade ederek, ‘’Yeni Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle, ihtiyaçlar doğrultusunda, en hızlı ve kalıcı çözümler üretme bilinciyle hizmet ediyoruz’’ dedi.

Gürsu Belediyesi ilçeye bağlı mahallelerde bulunan alt ve üstyapı eksikliklerini gidermek için çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü’nce yütütülen çalışmalar kapsamında, köyden mahalleye dönüşen mahallelerdeki cadde ve sokaklar parke, bordür ve tretuvar çalışmalarıyla yenileniyor. Yürütülen çalışmaların ilçeyi yeni ve modern kimliğine kavuşturma amacı taşıdığını ibelirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Nüfusu hızla artan ilçemizin cadde ve sokaklarının, gerek altyapı gerek üstyapısıyla, gelişime ve kent kimliğimize uygun olarak yenilenmesini sağlıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında yeni yerleşim alanlarında üstyapı eksikliklerini tamamlarken, eskiyen üstyapının da yenilenmesi çalışmalarına devam ediyoruz. Köyden mahalleye dönüşen mahallelerimizin meydanları öncelikli olmak üzere tüm üstyapılarını yeniliyoruz. İlçemizin şehirleşme kimliğini geliştirmek amacıyla yaptığımız üstyapı çalışmalarımızla vitrinini güzelleştiriyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarını en etkili ve tasarruflu şekilde kullanarak, en iyi hizmeti sunmak amacıyla çalışıyoruz. Yeni Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle, ihtiyaçlar doğrultusunda, en hızlı ve kalıcı çözümler üretme bilinciyle hizmet ediyoruz. Altyapı ve üstyapıda sorunsuz bir ilçe oluşturmak çabasıyla çalışmalarımızı belirlenen planlama doğrultusunda gerçekleştirilmekteyiz” diye konuştu.

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