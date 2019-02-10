Gürsu Belediyesi fotoğrafçılık kursu düzenledi

GÜRSU Belediyesi’nce düzenlenen ‘Temel Fotoğrafçılık Kursu’ sona erdi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Gürsu Belediyesi’nce gerçekleştirilen kültür sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen “Temel Fotografçılık Eğitimi” doğada yapılan uygulamalarla kursiyerlere keyifli anlar yaşatıyor. “Fotograf sanatı gençlerimize güzellikleri görme ve algılama duyarlılığı kazandırıyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gençlerimiz çektikleri fotograflarla gözlerindeki ışığı yansıtıyor. Fotografçılık sanatına merak duyan gençlerimiz Gürsumuz ve Bursamız’ın doğal güzelliklerinde yaptıkları uygulamalarla doğanın tadını çıkarıyor. Kültür, sanat ve spor şehri Gürsu’yu oluşturmak için yaptığımız çalışmalar kapsamında hayata geçirdiğimiz Gençlik Merkezimiz tamamlandığında kültür sanat kurslarımız ve faaliyetlerimizi daha da zenginleştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nce yapılan kültürel faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen Temel Fotografçılık Kursu’nda ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılan kursiyerlere teknik ve uygulamalı olarak fotografçılık eğitimi veriliyor. Eğitimler kapsamında düzenlenen gezilerde de kursiyerlerin uygulama yapması ve sosyal yaşamın içinde olması sağlanıyor. Hafta sonlarında Belediye Hizmet Binası’nda, gençler ve yetişkinler için düzenlenen fotografçılık eğitimleri kapsamında, haftanın iki günü de, Latif Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenciler için eğitimler gerçekleştirilmekte. Orhaneli Sadağı Kanyonu’nda doğanın tadını çıkaran kursiyerler, aldıkları eğitimi eğitmenleri eşliğinde uygulama olanağı buldu.

FOTOĞRAFLI