Gürsu Belediyesi çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor

BURSA'nın Gürsu ilçesinde belediye ekipleri, park ve yeşil alanlarda yürüttüğü çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ‘’Çalışma ile ilçemizin huzurlu bir ortam sunmasına katkı koyuyoruz”

Gürsu Belediyesi’nin yürüttüğü çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede bulunan park ve yeşil alanlarda cevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, daha yaşanabilir Gürsu için çalıştıklarını ifade edip, “Gürsu’nun kent estetiğini korumak amacıyla yaptığımız bakım çalışmalarımız kapsamında yeşil alanlarımızın bakımı en başta gelmekte. Parklarımızda, cadde ve sokaklarımızda bulunan yeşil alanlar ilçemizin nefes almasını sağlamanın yanında ilçemizin vitrinini süslemekte. Ekiplerimizin düzenli olarak yaptığı bakımlarla, yeşil alanlarımızın görselliğini koruyoruz. Çalışma ile ilçemizin huzurlu bir ortam sunmasına katkı koyuyoruz” diye konuştu.

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