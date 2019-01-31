GÜRSU’da doğa sporları merkezi olarak hayata geçirilen Gürsu Adrenalin Park’a 2’nci Zipline hattı kuruluyor. Çalışmalar hakkında konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, turizm yatırımlarını önemsediklerini ifade edip, ‘’Adrenalin Parkımızla, ilçemizin alternatif turizm alanında gelişimini, doğa ve adrenalin sporları alanında Bursa’ nın en önemli merkezi yapmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Stratejik Planlama Birimi tarafından oluşturulan “Ericek Adrenalin Parkla Bursa’da Dört Mevsim Turizm Projesi”, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’dan alınan 400 bin TL’lik hibe desteği ve Gürsu Belediyesi’ nce gerçekleştirilecek 120 bin TL’lik yatırımla, 520 bin TL’lik bütçeyle hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında elde edilen bütçeyle; ikinci zipline hattı, okçuluk poligonu, Osmanlı otağı çadırı, utv araçlar, güvenlik ve kamera sistemleri, tuvalet ve lavabolar, jeneratör, çevre düzenleme, 6 ay süresince tanıtım personeli istihdamı konularında alım ve yapım işleri gerçekleştirilecek.

“Adrenalin Parkımız’ın sadece Gürsu sınırlarında değil ulusal ve uluslararası boyutta turizm merkezi olması hedefiyle projeler üretiyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “Gürsumuz’un tarihi ve doğal zenginlikleriyle ön plana çıktığı önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Adrenalin Parkımızla, ilçemizin alternatif turizm alanında gelişimini, doğa ve adrenalin sporları alanında Bursa’ nın en önemli merkezi yapmayı amaçlıyoruz. Tesisimiz, yaz kış muhteşem manzaralar sunan doğal güzelliğiyle, birçok branşta spor yapma ve doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirme imkanı sunmakta. Özellikle gençlerimizin sporla uğraşarak enerjilerini faydalı şekilde kullanmalarına imkan sağlayan tesisimiz birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmakta” dedi.

Gürsu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Hüseyin Özmen, “Yine Bebka’dan aldığımız hibeyle Ericek Göleti çevresinde oluşturduğumuz Tesisimizle, eğlence unsurunun da olduğu doğa turizminin geliştirilmesini, yerli ve yabancı turistlerin bölgeye çekilmesini amaçlıyoruz” dedi. Gürsu Adrenalin Park bünyesinde; Tam Otomatik Olimpik Trap Poligonu, Okçuluk Poligonu, Dağcılık-Tırmanma Parkuru, ATV Safari Parkuru, Çok Amaçlı Yapay Duvar (Arama Kurtarma ve Dağcılık Eğitimleri için), Kampçılık Alanı, Gölet Sporları Alanı (Airboat ve Kano Sporları), Yamaç Paraşütü başlangıç eğitim alanı ve seyir alanları yer almakta. Gürsu Belediyesi Doğa Sporları Eğitim ve Uygulama Birimi tarafından yürütülmekte olan doğa sporu faaliyetleri kapsamında, bölgede; yamaç paraşütü, tırmanma ve offroad yarışları, doğa yürüyüşleri, kampçılık, dağcılık v.b. faaliyetler gerçekleştirilmekte.

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