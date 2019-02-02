Gurmelerden Gloria mutfağına tam not

ANTALYA, () - CHAİNE des Rotisseurs Antalya, yılın ilk gala yemeğini Gloria Serenity Hotel'de gerçekleştirdi.

Mutfak sanatları, şarap ve yüksek kaliteli yemekle ilgilenen profesyonellerin oluşturduğu Paris merkezli uluslararası gastronomi topluluğu Chaine des Rotisseurs, Antalya üyeleri için düzenlenen 2019 yılının ilk gala yemeği Gloria Serenity Hotel'de gerçekleştirildi.

Gastronomi sanatı ve sunumunun gelişmesini amaçlayan derneğin Antalya yöneticileri, üyeleri ve davetlilerin katıldığı yemek öncesi verilen kokteylde içeceklerin hazırlanışı ve sunumu ilgiyle izlendi. Gurmeler daha sonra otel mutfak ekibinin hazırladığı ve büyük bir görsellikle sunulan yemek ve şarapların tadına baktı.

MUTFAK EKİBİNE TAM NOT

Gala yemeğinde, su teresi kreması ile deniz tarağı, havyar ve tarçınla marine edilmiş kaz ciğeri, selenity garden salad, fümelenmiş kereviz çorbası, mantar, pancar ve tereyağı sosu ile marine ördek göğsü, Gloria Acılı sorbet, yer elması püresi, şevketi bostan ve tarhana ile marine süt kuzu kontrafile yemekleri gurmelerden tam not aldı.

Chainedes Rotisseurs Antalya Bölge Başkanı M.Nihat Tümkaya ve dernek yöneticileri, Gloria Serenity Hotel Genel Müdürü Fethi İz, Yiyecek ve İçecek Müdürü Onur Çankaya ve yardımcısı Mustafa Sünbül, Servis Müdürü Emre Akın, Head Sommelier Burçin Batur ve tüm F&B ekibine, Mutfak Şefi Tuncay Onaran, yardımcıları Muharrem Aydoğan, Çağrı Esmer ve mutfak ekibine teşekkür ederek derneğin plaketlerini sundu.

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