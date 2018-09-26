Gürkan ve Karabulut, Turgut Özal Üniversitesi'ni inceledi

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüs alanında yapılan sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Tacan Kışlası iken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri sonucu Milli Savunma Bakanlığı tarafından İnönü Üniversitesi'ne devri sağlanan ve son olarak Turgut Özal Üniversitesi'nin kurulduğu yerleşke, çağdaş ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmalar devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun bay Karabulut ile birlikte Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüs alanında yapılan sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, burada açıklamada bulundu. Başkan Gürkan, Malatya'nın Selçuklular döneminde iki medresesi olan ve aynı zamanda şehzadeler şehri olan bir il olduğunu belirterek, "Turgut Özal Üniversitesi'nin Malatya'mıza açılması ve Turgut Özal isminin olması Malatya açısından bir onurdur. Ayrıca Aysun hanım gibi çalışkan, gayretli, memlekete hizmet etme sevdalısı olan bir Rektörümüzün de Turgut Özal ismine mütenasip olarak buraya atanması takdire şayan bir hadisedir. Biliyorsunuz, buranın tarihi geçmişine baktığımızda özellikle Malatya Selçuklular döneminde iki üniversite ile eğitim merkezi ve şehzadeler şehriydi. O dönemde burada iki üniversite vardı. Şahabiyye-i Kübra Medresesi ve Şahabiyye-i Şura Medresesi olmak üzere iki medrese bulunmaktaydı. Biz, 2004 yılında bu üniversitenin yerini 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan talep ettiğimizde dedik ki; geçmişte Malatya'da iki üniversite var, şimdide iki üniversite olması lazım. Buranın yerini bize devredersiniz bura inşallah ileriki zamanda Malatya'da ikinci üniversite olma noktasında emin adımlarla yürüyecek dedik. Sağ olsunlar o dönemdeki iki paşamız, bu konuda yoğun çalışmalar, akabinde burada 435 dönem araziyi içindeki müştemilat ve binalar ile birlikte devrini yaptı. Akabinde 200 dönümde Tarım Bakanlığı'ndan Ziraat Meslek Lisesi'ne ait yeri aldık ve 635 dönüm yeri üniversitemize devrini gerçekleştirdik. Üniversiteye devri gerçekleştikten sonra Meslek yüksek okulların açılması ile akabinde fakültelerinde açılması noktasında o şartlarda, o dönemde bizzat Belediye Başkanı olarak YÖK anlamında, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde, gerekse Bakanlar kurulu nezdinde de çabalarımızdan sonra 2 fakülte, 5 meslek yüksek okulu, bu kampus içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başladı. Bugünde artık yeni bir üniversite unvanıyla, Turgut Özal Üniversitesi unvanıyla yeni bir üniversitemiz oldu. Arzuladığımız, hayal ettiğimiz Şahabiyye-i Şura Medresesi tabiri caizse Turgut Özal Üniversitesi de burada ihya edildi. Aysun Karabulut hocamız, bu konuda çalışmasıyla, gayretiyle buranın ismini de Turgut Özal'a yaraşır, yakışır bir şekilde eğitim ve öğretim açısından bilim ve teknik açısından, Üniversite'nin Uluslararası misyonu açısından önemli hizmetler gerçekleştireceğine inanıyorum" dedi.

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