Gürkan: Türkiye tüm varlığı boyunca teröre izin vermemiştir

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün 8 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, "Türk Milleti ne pahasına olursa olsun. Tüm varlığı boyunca teröre izin vermemiştir. Ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, Türk Milleti bedeli ne olursa olsun karşı çıkmıştır, karşı çıkmaya da devam edecektir" dedi.

Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısı, belediye meclis salonunda yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Batman'ın Gercüş ilçesinde operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 şehide Allah’tan rahmet yakınlarına sabırlar diledi. Gürkan, terörü en sert biçimde lanetlediklerini belirterek, "Bu topraklar kendini koşulsuz bir şekilde vatanı için feda eden kahramanlarla dolu. Dün şehit olan 8 Mehmetçiğimiz de kahramanlarımızın arasına katıldılar. Türk Milleti ne pahasına olursa olsun. Tüm varlığı boyunca teröre izin vermemiştir. Ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, Türk Milleti bedeli ne olursa olsun karşı çıkmıştır, karşı çıkmaya da devam edecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Ama Doğu ve Güneydoğuya daha çok destek olmamız gerektiğini Van Gürpınar’da çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, özellikle de terörün eline düşmemelerini spor yoluyla sağlamak adına düzenlenen 'Kırkpınar’dan Gürpınar'a' isimli projede bir kez daha anladım ve hissettim. Gençlerin ve çocukların sporcu olarak yetişmesi için gelen taleplere duyarlı olmamız gerektiğini bir kez daha anladım" dedi.