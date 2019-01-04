Gürkan, şoför esnafları ile bir araya geldi

MALATYA Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, beraberinde oda yönetimi ve şoför esnafı temsilcileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

İnce, beraberinde oda yönetimi ve şoför esnafı temsilcileri ile birlikte Gürkan ile bir araya gelerek, Başkan Gürkan'a açık destek verdiklerini söyledi. İnce ve beraberindeki esnafları ağırlayan Başkan Gürkan, bir süre şoför esnafları ile sohbet etti. Burada konuşan Gürkan, "Sizleri misafir etmek bizler için onur verici, siz Malatya için sigortasınız. Çünkü Malatya'nın her noktasında siz varsınız. Dolayısıyla sizin orada geçmeniz bile orada güvenlik anlamında bir sigortadır. Çünkü ıssızlık, korkutucu, ürkütücü bir durumdur. Bu anlamda biz Malatya'daki minibüsçü esnafımız olsun, diğer taşımayla ilgili esnafımız olsun, bizlere olumsuz yansıyan bir şey olmadı. Yani Malatya genelinde olumsuz yansıyan bir şey olmadı. Bu da sizin gerek dernekleşmeniz anlamında, gerek yetiştirildiğiniz aile anlamında, gerek mesleğinizi icra etme noktasındaki hassasiyetleriniz anlamında önemli bir göstergedir. Zaman zaman servislerle ilgili bu hat minibüslerle ilgili veya binen yolcularla ilgili başka yerlerde çok şikayet alıyoruz. Ama şeytanın kulağına kurşun Malatya'da böyle belirgin bir şikayet yoktur. Burada da başta başkanımız olmak üzere sizlerin dirayetli dik duruşunuz, onurlu duruşunuz ve insana insan gibi muamele etme anlayışınız, bunun belirgin en temel göstergesidir" dedi.

İnce ise, Başkan Gürkan'ın milletin adayı olduğunu kaydederek, "Cumhurun adayıdır, Cumhurbaşkanımızın adayıdır. Benim şahsi düşüncem ve esnaflarımızın düşüncesi olarak söylemek istiyorum. Hiçbir torpil olmadan, kendi emeğiyle, milletin desteği ile büyükşehir belediyesine aday gösterilen başkanımızı bir kez daha tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum. Bugün şoför esnaflarımızla birlikte gerek halk otobüsçüleri gerek, minibüsçü gerek servisçi, köy ve belde minibüslerimiz, ilçe minibüslerimiz, iller arası taşımacılık yapan minibüsçülerimizin temsilcileri ile birlikte sayın başkanımıza Malatya'da şoför esnafları olarak destek vermek, yanında olduğumuz göstermek amacıyla, hem hayırlı olsun dilemek, hem de açık bir şekilde desteğimizi vermek amacıyla ziyarette bulunduk. Bir kez daha hayırlı olmasını cenabı Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

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