Gürkan, öğrencilerle bir araya geldi

BATTALGAZİ Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, bir giyişi firması tarafından hazırlanan giysi paketlerini Battalgazi ilçesinde bulunan Karaköy İlkokulu öğrencilerine hediye etti.

Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan Karaköy İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Gürkan, "Bugün sizleri okulunuzda ziyaret ettik. Öğretmenlerinize ve size teşekkür ediyorum. Bu okul tertemiz bir okul. Siz öğrencilerimiz de pırıl pırılsınız. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki ders notlarınız ve karneleriniz de pırıl pırıl olur. Öğretmenlerinizi sevip, onları derste çok iyi dinliyorsunuz. Anlamadığınız yerleri öğretmenlerinize sorun. Günlük derste gördüklerinizi evde tekrar edin" dedi.

Öğrencilere bir giyişi firması tarafından hazırlanan giysi paketlerini hediye eden Başkan Gürkan, "Bugünde biz Karaköy İlkokulu'na Battalgazi Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından sizlere giyim kuşam hediye etmek için geldik. Giysi firması sizlere bu güzel eşyaları hediye olarak gönderdi. Bizlerde bu hediyeleri sizlere takdim edeceğiz. Biz bu Karaköy ile ilgili daha önce gerek yolları, gerek çevre düzenlemeleri, gerek okul bahçemiz ile ilgili parkların yapılması için belediye olarak gerekli çalışmaları yaptık. Okulumuzun ihtiyaçları ile ilgili yetkili arkadaşlarımız tarafından da gerekli çalışmalar yapılıyor. Bugünde siz değerli öğrencilerimize Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu paketleri size armağan edeceğiz. Bu paketlerin içerisinde kış şartlarına uygun giysi ve botlar var. Bu giysiler sizin üzerinizde güle güle parlasın diyorum. Bu giysileri sizlere ulaştırmamıza yardımcı olan giyişi şirketimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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