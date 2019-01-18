Gürkan, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

MALATYA, ()-BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hanımınçiftliği 100'üncü Yıl İlk ve Orta Okulunda karne dağıtım törenine katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hanımınçiftliği 100'üncü Yıl İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı. Karne dağıtımında heyecanla karnelerini almayı bekleyen öğrencilerle bir araya gelen Gürkan, karne alan öğrencilere nasihatlarda bulunarak, "2018-2019 öğretim yılının ilk yarısını bitirmiş bulunuyoruz. Bu ilk yarıda yapmış olduğunuz çalışmaları öğretmenleriniz değerlendirdi. Hem ders içi etkinliklerinizin hem de ders dışı etkinliklerinizin yapılan değerlendirmelerin sonucu olarak bugün sizlere karne olarak takdim edecekler. Tabi karnelerinizin güzel olması, iyi olması hepimizin arzuladığı bir şey. Ancak ola ki karnelerinizde beklediğimiz sonuçları göremediyseniz ne eksikliğimiz var diyip, bu 15 tatilde eksikliklerinize yoğunlaşmanız lazım. O eksikliklerinize çalışmanız lazım. Yani bu ilk dönemde yapmış olduğunuz çalışmaları bu yarı yarıl tatili dediğimiz sömestr tatilinde değerlendirin. Çalışmalarınızı gözden geçirin. Tekrarlarınızı gözden geçirin. Aynı zamanda da dinlenin. Ailelerinize de yardım edin. Tatil olgusunu sadece oturma, dinlenme olgusunu sadece yatıp uyumak olarak değerlendirmemek lazım. Kitap okumak da bir dinlenmektir. Dersleri tekrar etmek de bir dinlenmektir. Her hangi bir hobisel faaliyet yürütmekte bir dinlenmektir. Ben sizlere güveniyorum ve inanıyorum. Öğretmenleriniz sizin daha iyi yetişmesi için çok büyük gayret ve çaba gösterdiler. Sizlerde öğretmenlerinizin anlatmış olduğu dersleri iyi anlamak ve bunları kendi davranışınıza yansıtma noktasında gayret gösteriniz. Bunun sonucu olarak biraz sonra karnelerinizi alacaksınız. Karnelerinizde kırık notu olanlar üzülmeyecek ve biz bu kırık notu 2.sömestr döneminde nasıl telafi edeceğinizin gayreti ve çabası içinde olmalısınız. Derslerinizi sınıfta çok iyi dinleyeceksiniz. Öğretmenlerinizi çok iyi dinlemelisiniz. Öğretmenleriniz ders anlatırken anları sessizce dinleyin. Anlamadığınız yerleri öğretmenlerinize sormalısınız. Öğretmenleriniz anlamadığınız yerleri tekrar size anlatacaklardır. Esas olanda öğrencide davranış değişikliğidir. Eğer aldığınız dersler, öğretilen konular sizde bir davranış değişikliği oluşturuyorsa o zaman bu eğitim anlamına ulaşmış demektir. Aksi takdirde Yunusun dediği gibi, İlim ilim etmektir ilim kendin bilmektir sen kendini bilmezsen o nice okumaktır. Bizim oğlan elif okur döner döner yine okur. Eğer eğitim ve öğretim sizlerin davranışlarınıza yansımadığı zaman o boş bir döngü olur. Onun için bizler derslerimizi sınıfta iyi dinleyeceğiz. Anlamadıklarımızı öğretmenlerimize soracağız. Evimizde sınıfımızda gördüğümüz dersleri tekrar edeceğiz. Bir sonraki derslerde sınıfa hazırlıklı olarak geldiğimizde başarılı olmamak için hiç bir sebep yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca bu 15 tatilde de kendi seviyenize uygun kitaplar ile ilgili öğretmenleriniz size gerekli telkinlerde ve gerekli nasihatta bulunmuştur. Bol bol kitap okuyun. Okuduğunuz kitap sizi hayata hazırlayacaktır. Şu anda zihniniz berrak ve parlaktır. Her söyleneni olduğu gibi anlarsınız. Ben sizin yaşlardayken okuduğumu anında anlardım. Ama şimdi o yetenek var mı derseniz yoktur. Onun için bu sıraları ve bu sınıfları ve bu dönemi çok iyi değerlendirmenizi diliyorum. Sizlerin başarılarınızı şimdiden kutluyorum ve tebrik ediyorum. Birinci yarı yılınızın başarılı geçmesinden dolayı bütün öğretmenlerimizi de kutluyorum ve tebrik ediyorum. Sizlere iyi tatiller dilerken, önümüzdeki 2'nci dönemde hepinizin başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Karne töreninde karne sevinci yaşayan öğrencilere Gürkan karneleri ile birlikte çeşitli hediyeler verdi. Gürkan, ayrıca öğretmenlere de hediyeler verdi.

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