Gürkan, işadamları ile bir araya geldi

BATTALGAZİ Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan AdayıSelahattin Gürkan, Asrın İşadamları Derneği üyesi işadamları ile bir araya geldi.

Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve bazı belediye meclis üyeleri ile birlikte Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube üyesi işadamları ile istişarede bulundu. Burada konuşan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "Asrın İş Adamları Derneği olarak diğer STK'lardan farkımız, kendi üyelerimiz ile ilgili işletme ve işlerle ilgili projeler geliştirmek ve bulunduğumuz il ile ilgili proje üretmek. Bununla ilgili derneğimiz genelde genç işadamlarından kurulu. Bizim genel merkezimiz İstanbul’da. Türkiye genelinde 40 şubeye yakın aktif haldeyiz. Biz Malatya'da 80 üyeye sahibiz. Genel Merkezimizin çalıştayı vardı. Bununla ilgili gezi talebinde bulunuldu. Biz Battalgazi bölgesini gezdik. Battalgazi bölgesinde tarihi yerleri gezdik. Bu gezimizde Battalgazi Belediye Başkanımızın tarihi eserlere ne kadar değer verdiğini gördük. Gelen 150 işadamımız hakikaten Malatya'nın bu kadar geliştiğini tahmin etmemişlerdi. İşadamlarımız adına Selahattin Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Selahattin Gürkan ise, katılımcı belediyeciliğin belediye hizmetlerindeki önemine dikkat çekerek, "Bizim Belediyecilik anlayışımız en temel olmazsa olmazı katılımcı belediyeciliktir. Bunun temel amacı da, özellikle şehri yönetirken yöneticilerimizin şehrin değerleri ile şehri yönetme unsuru temeline dayanır. Eğer bir şehir erdemli, faziletli bir şehir olmak istiyorsa, şehrin değerleri ile yönetilmesi gerekir. Bizde buna inanıyoruz. Ve bizim çizdiğimiz, gittiğimiz, hareket ettiğimiz noktada temel esası buna dayanır. Biz şehrimizin özellikle kimlikli, hafızasını ve belleğini koruyan bir şehir hüviyeti içerisinde olmasını hep arzuladık. Özellikle marka şehirler kavramı ifadesi kullanıldığı zaman bazen benimde tüylerim ürperir oldu. Biz şehirleri kadim medeniyetler üzerine, kimlikleri üzerine inşa etmemiz lazım. Ve kimlikleri de belirlememiz için onların hafızasını ve belleğini korumamız lazım. Cumhurbaşkanımız, 2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan etti. Orada şu ifade yazar. Tarihin sıfır noktası diye. Malatya için yazılması gerekende, 'Medeniyetin başladığı yerin adı Malatya'dır'. Yapılan kazılarda, araştırmada ve bulgularda, ilk devlet hayatının, ilk yerleşik hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk bürokrasi hayatının, ilk gümrükleme işlemlerinin ve ilk taş devrinden demir devrine dönüşüm ve o dönemdeki ilk kılıç ve silahların yapılması da Malatya ve bu medeniyetler üzerinden inşa edilmiştir" diye konuştu.

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