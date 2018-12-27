Gürkan, İlim Yayma Cemiyeti yönetimi ile buluştu

BATTALGAZİ Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam ediyor. İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube yönetimi ile bir araya gelen Başkan Gürkan, katılımcı belediyecilik anlayışının temelinde sivil toplum kuruluşları ve sosyal taraflarla istişare yapmak olduğunu söyledi.

Gürkan, Başkan Özkan, yönetim kurulu üyeleri ve gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan, İlim Yayma Cemiyeti hakkında bilgiler vererek, "İlim Yayma Cemiyetimiz 1951 yılında 68 tane vatansever, hayırsever insanın kurmuş olduğu bir cemiyettir. Aynı yıl kamu yararı açısından cemiyet olma statüsünü kazanmıştır. İlim Yayma Cemiyetimiz şu ana kadar hali hazırda 200'e yakın okul yaparak, milletimizin hizmetine vermiştir. Milli eğitime bağışlamıştır. Malatya'mızda da bu anlamda öncülük yapıp, yaptırdığımız okullarımız mevcuttur. Bundan da onur duymaktayız. İlim Yayma Cemiyetimiz, vakıf kültürünü yaşatan cemiyetlerimizden, vakıflarımızdan birisidir. Üyelerimizden aldığımız destek ile Türkiye genelinde ve Malatya'da binlerce burs imkanı sağlamaktayız. Cemiyetimizin kuruluş amaçlarından birisi de, vatanına, milletine bağlı, inançlı bir nesil yetiştirmek. Kuruluş felsefemiz budur" dedi.

Başkan Selahattin Gürkan ise, sivil toplum kuruluşları ile istişarenin önemine dikkat çekerek, "İlim Yayma Cemiyeti 1951 yılında kurulmuş ve kamu yararına bir cemiyet olarak da o dönemden bu döneme kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Özellikle okullaşma konusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerini Türkiye sathına yaygınlaştırılması konusunda büyük gayret ve çaba göstermişlerdir. Malatya Şubesi de zaman zaman yakinen gördüğüm ve ziyaret ettiğim bir cemiyettir. Buradaki çalışmaları da yakinen takip ediyorum. Mustafa Özkan başkanlığındaki yönetim hakikaten öğrencilerimizin daha rahat, daha konforlu, daha bilgiye erişilebilir ortamlarda, eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürme konusunda onlara gerek fiziki ortamları hazırlama noktasında büyük gayretler sarf ediyorlar. Kendilerinin de belirttiği gibi 200'ün üzerinde bir okulun eğitim- öğretime açılması ve bu okullarda öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüş olması, hiç bir ticari amaç gözetmeden sadece vatandaşlarımıza hizmet etmek, vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine yararlı bireyler olma noktasında ve kendisine faydalı bireyler olma noktasında öğrenci yetiştirme gayretlerini tebrik ediyorum. Bizlerde Şehr-ül emin olarak bundan önceki süreçlerde olduğu gibi, bundan sonraki süreçler de, şehri yönetirken şehrin değerleri ile şehri yönetmeyi kendimize şiar etmişizdir. Bizim partimizin zaten katılımcı belediyecilik ilkesi olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

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