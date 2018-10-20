Gürkan'dan,Turgut Özal Üniversitesi'nde inceleme

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi kampüs alanında yapılan çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra kampüs içerisinde bulunan yolların sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan, beraberinde Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Zafer Kırçuval, Latif Okyay, rektör yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Belediye tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüs alanında yapılan çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra kampüs içerisinde bulunan yolların yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi tarafından Turgut Özal Üniversitesi kampüsü içerisinde yoğun bir çalışma yapıldığını belirterek, "Sayın Rektörümüz, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü olarak göreve başladıktan sonra birkaç kere kendilerini ziyaret ettim. Bugünde Belediyemiz ve Üniversitemiz arasında ortaklaşa yapmış olduğumuz çevre düzenlemelerini bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla sayın rektörümüz ile buradayız. Gerek Park Bahçeler Müdürlüğümüz olsun, gerek Fen İşleri Müdürlüğümüz olsun burayı güzel bir üniversite yapmak üzere gayret göstermişler. Ben her iki ekibimize de teşekkür ediyorum. Bana buraya gelmeden önce rakamsal anlamda verilen bilgiler doğrultusunda yaklaşık 2 milyon lira civarında bir rakama tekamül ediyor şu ana kadarki harcamalar. Bu da üniversitemize hayırlı olsun diyoruz. Biliyorsunuz geçmiş dönemde burada iki üniversite vardı. Biri Şahabe-i Kübra diğeri ise Şahabe-i Sur'a medresesi olarak anılırdı" dedi.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise, kendisinin rektör olarak atandığı ilk günden itibaren Başkan Gürkan'ın hep desteklerini gördüklerini kaydederek, "Sayın başkanımız, ilk atandığım günden itibaren her anlamda hiç yalnız bırakmadınız. Özellikle bu ekonomik dar boğazın içerisinde. Şu etrafın çevre düzenlemesinden tutunda, yollarımızın yapılması ile binayı yeniden canlandırdık. Biz, Şehir üniversitesi misyonu ile yola çıktık. Şehir Hastanesi, Şehir Üniversitesi’nin anlamı bir nevi şehre hizmete eden belki bir iletişim merkezi olabilir, belki başka Kampüslerimizde olabilir. Burası bir Tarım Kampüsü. Tarım Kampüsü olması şöyle; içerisinde tarım ürünlerinin yetiştirildiği, ürün geliştirme merkezlerinin bulunduğu, diğer taraftan kayısından tutunda, diğer tarımsal öz kaynaklarımızı bilimle buluşturup, yerel yönetimdeki yöneticilerimizin destekleriyle biz, geleceğe öğrencilerimizin üretmiş olduğu ürünlerle hem üniversitemizi, hem şehrimizi, hem uluslararası bölge ve alanda yaptığımız çalışmaları anlatmak için yola çıktık. Önümüzdeki günlerde uluslararası bizim bir temsilcilik var, orada gidip Battalgazi yöresinde başlamış, bu bölgeden çıkıp diğer yerleşim yerleriyle desteklenecek bir şehir üniversitesinin Malatya'ya kazandırılması konusunda tekraren emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum.

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