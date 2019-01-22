Gürkan'dan, Niyaz-i Mısri Kültür Vakfı'yla istişarede 

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Niyaz-i Mısri Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Baysar ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarede bulundu.

Gürkan, bu kapsamda Niyaz-i Mısri Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Baysar ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, Malatya ile ilgili konularda istişarede bulundu. Burada konuşan Niyaz-i Mısri Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Baysar, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Büyükşehir Belediye başkanlığına adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Hak hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Biz Niyazi Mısri Kültür Vakfı olarak Battalgazi Belediyesi'ne yaptığınız hizmetleri takip ediyoruz, görüyoruz. Oradaki muvaffakiyetiniz inşallah burada da devam edecek. Daha güzel işler yapmanızı diliyoruz. Bunun için dua ediyoruz. Biz Niyazi Mısri Kültür Vakfı olarak şehrin manevi dinamiklerini çalıştırmaya gayret ediyoruz. Sizler maddi, bizler ise manevi açıdan bu şehrin ilerlemesi, insanının daha kaliteli, daha dürüst, hem dünyasını, hem ahiretini kazanan insanlar olması için gayret ediyoruz. Bizim vakıf olarak Malatya'daki hizmetlerimiz manevidir. Sadece manevi anlamda insanımızın dürüst insan olması için çalışıyoruz. Yapacağınız hayırlı işlerde sizlerin duacısı olacağız" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Niyaz-i Mısri Kültür Vakfı'nın çalışmalarını yakinen takip ettiğini kaydederek, "Niyaz-i Mısri Vakfı'nın değerli başkanı ve üyeleri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bizlerde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ziyaret etmiş olduğumuz sivil toplum örgütleri olsun, meslek kuruluşları olsun, sendikalar olsun, bu tür vakıflarımız olsun bunları periyodik aralıklarla hep ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimize de devam ediyoruz. Netice itibariyle biz yarın şehri yönetirken, şehrin değerleriyle şehri yönetmek bizim temel prensiplerimizden bir tanesidir. Katılımcı belediyecilik ilkelerimizin temeli de buna dayanmaktadır. Bizler şehri yönetirken, şehrin yol haritasını ve yön pusulasını oluştururken, sosyal tarafların fikir ve düşünceleri önemlidir. Niyaz-i Mısri Vakfı da önemli bir vakıftır. İnsanları dürüst, ahlaklı, erdemli, milletine, bayrağına faydalı birer fert olmasının yanında hem bu dünyalarını, hem de öbür dünyalarını aydınlatma noktasında büyük gayret ve çaba gösteriyorlar. Yaptıkları faaliyetleri yakinen takip eden birisi olarak bu çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Bu konuda ömürlerini vakfeden tüm vakıf üyelerini tebrik ediyorum. Niyaz-i Mısri Malatya'mızın yetiştirdiği önemli simalardan bir tanesidir. Haksızlığa karşı duruşu ile tasavvufi ve sufi duruşuyla gerek Osmanlı döneminde, gerekse sürgündeki Limni döneminde gittiği her yeri irşad etmiştir. Bizde Niyaz-i Mısri'nin Limni'deki mekanlarına gitmek nasip oldu. Bugün bu vesile ile Niyaz-i Mısri'yi rahmet minnet ve şükranla yad ederken, onun vakfında bu gayret ve çabayı gösteren üyelerini de tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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