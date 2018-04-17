Gürkan'dan, muhtarlara ve taksicilere ziyaret

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, mahalle muhtarları ve taksi esnaflarını ziyaret etti.

Gürkan, Niyazi Mahallesi'nde taksici esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya geldi. Taksici esnafının durak talebi ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Gürkan, "İsmetiye mahallemizin, Şık şık mahallemiz, Kavaklıbağ mahallemiz ile Niyazi mahallesi muhtarlarımızla taksi durağındaki taksici arkadaşlarımızla sabah çayını birlikte içtik. Burada bulunan mahallelerimizdeki sorunları bizzat yerinde görüp, takip etmek ve ilgili muhtarlar ile esnaf arkadaşlarımızla bu bölgenin sorunlarını dinlemek maksadıyla bugün buraya geldik. Yapmış olduğumuz toplantı neticesinde taksi durağının yenilenmesi noktasında arkadaşlarımızın talepleri var, bu talepleri ilgili arkadaşlara ilettik ve Büyükşehir ile gerekli koordineler yapıldıktan sonra gereğinin yapılacağını düşünüyorum. İsmetiye mahallesi, Kavaklıbağlar mahallesi, Niyazi mahallesi ve Şık şık mahallesi içinde muhtar evi ile sosyal tesis yapılarak bitti. Önümüzdeki hafta içerisinde de açılışını gerçekleştireceğiz. Bu açılış ile ilgili yol , yöntem ve açılış tarihini arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler sonucunda önümüzdeki hafta cuma veya cumartesi günü yapılması noktasında mutabakat sağladık. Bizim amaçladığımız tabi ki mahallelerimizin temiz olması, çağdaş modern anlamda sosyal belediyecililik ve kültürel belediyecilik anlamında, çevrenin ve yeşilin korunması anlamında, hizmet anlamında gerekse katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde arkadaşlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Mahallemize yapmış olduğumuz ve yapacağımız işleride belirli bir mutabakat neticesinde sonlandırdık hep yaptığımız gibi. Burada yapmış olduğumuz hizmetlerimiz, buradaki esnaflarımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum" dedi.

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