Gürkan'dan, Eğitim Bir- Sen'e ziyaret

BATTALGAZİ Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Memur sen olarak, gerek belediye, gerek sivil toplum, siyaset, eğitim olarak Malatya'nın eğitimine katkı sağlayacaklarını belirterek, "Bu konuda sürekli istişare halinde olacağız. Sizlere de çıktığınız bu yolda kolaylıklar diliyorum. Allah hayırlı etsin" dedi.

Gürkan ise, katılımcı belediyeciliğin önemine vurgu yaparak, "Bende bugün memur sende ve eğitim bir sende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Mensubu olmaktan onur duyduğum meslektaşlarımın yanına geldik. Uzun yıllar bende Milli eğitim camiasında, Milli eğitimin her kademesinde görev yapma fırsatı ve şansı oldu. Ve öğretmenlik mesleğim ile de hep gurur duydum, onur duydum. Çünkü öğretmenlik mesleği peygamberlik mesleği gibidir. Ve öğreten ve her zaman kendisinden bir şey verendir. Dolayısıyla öğretmenlerimizi her zaman önemsiyoruz. Öğretmenlik mesleğinin kutsiyetine inanan birisiyim. Biz yerel yönetimler, belediye başkanları olarak şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda, özellikle bizim yerel yönetim ilkemiz olan Katılımcı belediyecilik ilkesinden hareketle şehrimizdeki STK'lar olsun, meslek kuruluşları, dernekler, sendikalar, yerel ve kanaat önderlerimiz olsun, vakıflarımız olsun bunlarla istişare ederek şehrin yol haritasını ve yön pusulasını oluşmasına hep dikkat ettik. Bundan sonraki süreçte de bizim temel görevimiz şehrin dinamikleriyle, şehrin değerleriyle şehrin yönetimi olgusudur. Biz şehirlerimizin hafızasının ve belleğinin korunmasına, akabinde kimlikli bir şehir olarak devam etmesini düşünüyoruz. Bu konuda ki çalışmalarımız hep bu yönde olmuştur. Eğitim camiasına da her zaman için yakın ilgi ve alaka duymuşuzdur. Biz belediye başkanlığı görevimizde sadece özgün eğitim konusunda değil, yaygın eğitim olarak bizim kendi eğitim merkezleri oluşturma noktasında büyük gayretler gösterdik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×