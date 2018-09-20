Gürkan, çalışmaları inceledi

BATTALGAZİ Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Beydağı Mahallesi'nde yapımı devam eden park alanında incelemelerde bulundu.

Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre ve yeşilin korunması belediyeciliği kapsamında merkez Beydağı Mahallesi'nde park yapım çalışmalarını sürdürüyor. Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Latif Okyay ve bazı birim müdürleri ile birlikte park alanında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, Merkez Beydağı Mahallesi'ne Park Bahçeler Müdürlüklerinin yapmış olduğu çalışmaları bizzat yerinde görüp incelemek maksadıyla geldiklerini belirterek, "Arkadaşlarımız çalışmalarını tüm ekipleriyle birlikte sürdürüyorlar. Daha önceki cami etrafının düzenlenmesi ve buradaki park çalışması, akabinde Pazar yeri çalışması, ardından yukarı bölgedeki park sahası olarak ayrılan yerin park olarak bu bölgedeki yaşayan insanlar için gerekli çalışmalar devam ediyor. Burada en büyük problem parkların yeşillendirilmesi ve yeşilin devam ettirilmesi ile ilgili su problemi. Bu su problemi ile ilgili aşağıdaki sondajımızda ki buraya iki kilometrelik bir mesafe var. O iki kilometrelik mesafeden suyu buraya getirerek buranın yeşille kucaklaşıp, suyla, maviyle bütünleşmesi noktasında arkadaşlarımız gerekli çalışmaları ve yollarla ilgili izin noktasındaki yazışmalar devam ediyor. İnşallah o yazışmalar olumlu gerçekleşirse buradaki parkımız yeşille bütünleşip vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır. Amacımız vatandaşımızın gelip dinlenebileceği, nefes alabileceği, çocuklarımızın rahat oynayabileceği mekanlar oluşturmayı düşünüyoruz. Burası oldukça geniş alanlar. Camiye kadar uzanan onlarca dönümlük park alanları oluşturulabilinecek. İnşallah o park alanlarını da bu vesile ile yeşillendirilmesini de temin etmiş oluruz. Beydağı Mahallesi böyle yeşil bir alana bürünen bir mahalle hüviyetine gelir diye düşünüyorum" dedi.

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