Gürbüz altın kemeri Çalık'a hediye etti

SERİK, () - SERİK Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz, Muratpaşa'da kazandığı altın kemeri Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'a hediye etti.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4'üncü yağlı pehlivan güreşlerinde Kürşat Korkmaz'ı finalde mağlup ederek altın kemerin sahibi olan Serik Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz, Başkan Çalık'ı makamında ziyaret etti.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Çalık, "Bütün branşlarda olduğu gibi ata sporumuz olan güreşte de başarılarımız devam ediyor. Başpehlivanımız Ali Gürbüz'ün elde ettiği başarılarla gurur duyuyorum. Yaptığı güreşlerle pehlivanlar diyarı olan Serik'imize yakışır bir transfer olduğunu kanıtladı. Son olarak Muratpaşa'da aldığı altın kemeri bana hediye etmesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

2018 yılında çıktığı er meydanlarında 15 şampiyonluk kazanan Gürbüz de "Bizlere her zaman destek olan ve güvenen başkanımıza teşekkür ederim. Elde ettiğim başarılarda büyük katkı sağlayan başkanımıza, Muratpaşa'da kazandığım altın kemeri hediye ediyorum. İnşallah bundan sonra daha çok çalışıp daha büyük başarılara imza atmak için, elimden gelen gayreti göstermeye devam edeceğim" diye konuştu.

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