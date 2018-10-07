Günün yorgunluğuna müzikli mola

İZMİR Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 'Genç Sahne' konserleri, akşam eve yetişme telaşındaki İzmirlilere Metro ve İZBAN istasyonlarıyla İZDENİZ iskelelerinde ve vapur içlerinde küçük sürprizler yaşatacak, günün yorgunluğuna kısa bir mola verdirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği kısa bir mola konserleri, günlük koşuşturmaca içinde pek çok şeyi yapamayan İzmirlilere küçük sürprizler hazırlıyor. Üniversite öğrencileri olan genç müzisyenlerden oluşan trio, caz, halk müziği grupları, 11 Ekim- 29 Kasım 2018 tarihleri arasında her Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak mini konserler verecek.

Etkinlik programı ise şöyle;

11 Ekim 2018 -Bornova Metro İstasyonu

18 Ekim 2018- Bostanlı İskele

25 Ekim 2018- Karşıyaka İzban İstasyonu

1 Kasım 2018- Alsancak İskele

8 Kasım 2018 -Şirinyer İzban İstasyonu

15 Kasım 2018- Alsancak -Göztepe Vapur İçi

22 Kasım 2018- Bostanlı-Pasaport Vapur İçi

29 Kasım 2018 -Konak -Bostanlı Vapur İçi

İZMİR, ()

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