GÜNEYSU/(Rize), () - RİZE'nin Güneysu ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen 'Güneysu Uluslararası Sempozyumu’ başladı. Sempozyuma, Yeni Zelenda, Makedonya, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Ürdün, Çat gibi 6 ülkeden 7 yabancı öğretim görevlisi de katıldı.

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde, Güneysu’da 19-21 Ekim tarihleri arasında “Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi” konulu Uluslararası Sempozyumu Rize’nin Güneysu ilçesinde başladı. Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen açılış programına, Rize Valisi Yardımcısı Abdullah Şen, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan, Cumhurbaşkanlığı eski İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Hüseyin Karaman, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Gür, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, 6 ülkeden 7 yabancı öğretim görevlisi, Türkiye’nin birçok üniversitesinden öğretim görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Sempozyumun açılışı öncesi gazeteci Aytekin Kalender’in objektifinden ‘Doğa ve Kültürün Birleştiği Yer Potomya’ isimli Güneysu fotoğraflarından oluşan bir sergi açıldı. Ziyaretçiler Güneysu'nun doğasını içeren fotoğraflara hayran kaldılar. Ayrıca Güneysu Halk Eğitimi Merkezinde yöresel ve ilçe ile özdeşleşmiş bakır ürünlerin tanıtımı yapıldı.

50’NİN ÜZERİNDE BİLDİRİ SUNULACAK

Sempozyumun ana temasının, gençliğin yüz yüze kaldığı ahlaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara değerler eğitimi bağlamında cevap aramak olduğu bildirildi. Bu bağlamda sempozyumda, “Bağımlılık ve Değerler Eğitimi, Şiddet ve Değerler Eğitimi, Yabancılaşma ve Değerler Eğitimi, İntihar ve Değerler Eğitimi, Cinsellik ve Değerler Eğitimi, Aile kurumu ve Değerler Eğitimi, Okul ve Değerler Eğitimi, Popüler kültür ve Değerler Eğitimi” alanlarıyla ilgili teorik ve saha çalışmalarını içeren 50’nin üzerinde bildiri sunumuna başlandı.

SEMPOZYUMUN İLK GÜNÜNDE ÜÇ KONUDA SUNUM YAPILDI

Sempozyumun açılış programı Kuran tilaveti ile başlarken Güneysu Vakfı ve ilçe tanıtım sunumu katılımcılara izletildi. Ardından Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı’nın Rize Eski Müftüsü Yusuf Karali anısına düzenlediği ‘Sosyal Medyanın Gençlerimizin Ahlak Yapısına Olan Etkileri’ konulu ulusal makale yarışmasının ödül töreni de yapıldı. Açılış ardından Prof. Dr. Ahmet İshak Demir’in oturum başkanlığında konuşmacılar Muhiddin Okumuşlar “Bilim Alanları ve Değerler” konulu, Doç Dr. İbrahim Turan “Değişen Toplumda Değerler Krizi ve Ahlak Eğitimin Rolü” konulu, Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş ise “”Beşerin Kendini Değersizleştirme Çabası” konulu bir sunum ve konuşma yaptılar.

‘VAKFIMIZ EĞİTİM ÖNCELİKLİ ÇALIŞMALAR YAPMAKTADIR’



Vakıflarının Rize’nin ilk kurulan vakıfları arasında olduğunu belirten Güneysu İlim Öğrenenler Vakfı Başkanı Ahmet Gür, “Vakıf olarak insan odaklı faaliyetler yapıyoruz. Gençliğimizin özellikle dini alanda yetişmelerini dert edinen insanların omuzlarında yürüyen vakfımız bu hedefte çalışmalarını yapmaktadır. Vakfımız eğitim öncelikli çalışmalar yapmaktadır. Bu sempozyumda bunlardan birisidir. Katılan herkese hoş geldin diyor, sempozyumumuzun fayda sağlamasını temenni ediyorum” dedi.



‘AHLAKİ KONULAR ELE ALINACAK’



Vali Yardımcısı Abdullah Şen, “Çok anlamlı bir sempozyumda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak ahlaklı olanların cennete layık olacağı ayetlerde belirtiliyor. Bu sempozyum da ahlaki konular ele alınacak. İnşallah hep beraber bundan istifade edeceğiz.” dedi.

‘ÖĞRETİM ANLAMINDA YARIŞ İÇERİSİNDEYİZ’



Geçen yıl ulusal yapılan sempozyumu bu yıl uluslararası boyuta taşıdıklarını ifade eden Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan: “İnşallah bu sempozyumun sonunda güzel fikirler çıkacak. Toplumda eğitim anlamında aksaklıklar var. Öğretim anlamında ise yarış içerisindeyiz. Bu sempozyumda güzel teoriler, güzel sunumlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Bunun amacındayız. Değerli hocalarımızı ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

‘SONUÇ OLARAK İLMİ ANLAMDA BURADAN FAYDALANACAĞIZ’



İlçe kaymakamı Davut Düzgün ise: “Sempozyumun bu yıl ikincisini yapmaktan dolayı mutluyuz. Sempozyum sonunda ki amacımız, geçmişi itibari ile sağlam temellere oturmuş olan maneviyatımız korumak gelecek nesillere ulaştırmak ve bunu da bilim insanları beraber yapmış olacağız. Bu kutlu misyona katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah sonuç olarak ilmi anlamda buradan faydalanacağız” dedi.

Üç gün boyunca üç ayrı salonda eş zamanlı oturumlar şeklinde devam edecek olan sempozyum, 21 Ekim Pazar günü değerlendirme paneli ile sona erecek.