Güneysu'da sempozyuma davet

RİZE, () - Rize'nin Güneysu ilçesinde, Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle, 19-21 Ekim tarihleri arasında `Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu` düzenlenecek.

Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilecek olan sempozyuma; 6 ülkeden 7 yabancı öğretim görevlisi, Türkiye’nin birçok üniversitesinden öğretim görevlileri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler de katılacak.

AHLAKİ SORUNLARIN TESPİTİ YAPILACAK

Sempozyumun ana temasının, gençliğin yüz yüze kaldığı ahlaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara cevap aramak olduğu bildirildi. Sempozyumda, bağımlılık, şiddet, yabancılaşma, intihar, cinsellik, aile kurumu, okul, popüler kültür konuları değerler eğitimi alanlarıyla ilgili, teorik ve saha çalışmalarını içeren 50’nin üzerinde bildiri de sunulacak.

19 Ekim Cuma günü saat 14.00’de yapılacak olan açılış programı ile başlayacak sempozyum 21 Ekim Pazar günü kapanış oturumu ile sona erecek.