Güneydoğulu hububat ihracatçıları, Katar’da

GAZİANTEP, () - KATAR'ın Doha kentinde düzenlenen 'Katar 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na katılan Güneydoğulu hububatçılar Ortadoğu pazarlarında daha etkin rol alabilmek için tanıtım çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Katar’da gerçekleştirilen fuara Türkiye genelinde önemli bir katılım sağlandığını Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un ihracatçıları fuarda yalnız bırakmayarak önemli katkılar sağladığını ifade ederek teşekkür etti.

Bu yıl Katar’da ilk kez gerçekleştirilen 1. Uluslararası Ürün Fuarı 2018’e katılan Güneydoğulu ihracatçılar katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği tarafından açılan standa yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler tanıtım amacıyla ikram edilen yöresel yemekleri beğenirken birlik tarafından makarna, bulgur, bitkisel yağlan ve hububat bakliyat ürünlerinin tanıtımı da gerçekleştiriliyor. Fuarı ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık, Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya’dan fuarla ilgili bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Başkan Altunkaya ve Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile birlikte standı ziyaret eden konuklara kendi elleriyle makarna, bulgur pilavı, sarma ve bulgur helvası ikram etti.

Katar’da gerçekleştirilen fuarı önemsediklerini ifade eden Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya; fuarın özellikle Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarlarına yönelik gerçekleştirilecek ihracat için büyük önem taşıdığını bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olduğunu belirtti. Altunkaya, Güneydoğu Anadolu bölgesinden yılın ilk 9 aylık döneminde 1 milyar 547 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, son üç aylık süreçte ihracat rakamlarında artışın devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Fuar’da Türk firmalarına yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu da vurgulayan Başkan Altunkaya, Türk üreticilerin global pazarların en önemli aktörleri haline geldiğini, ihraç kalemlerinde ki yüksek kaliteli ürünlerin bunda etken olduğunu belirtti. 10 Ekim tarihine kadar devam edecek olan fuarda sadece ürün tanıtımı değil aynı zamanda Türk mutfak kültürünün de gözler önüne serildiğinin altını çizen Başkan Altunkaya, ziyaretçilere gün boyunca bir birinden lezzetli yemeklerin ikram edildiğini belirtti.

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