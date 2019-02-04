Güneydoğu’dan 163 ülkeye 692 milyon dolarlık ihracat

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - 2019 yılının ilk ayında Gaziantep 586 milyon 823 bin dolarlık ihracatla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artış sağlayarak yeni bir rekora imza attı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise aynı dönemde yüzde 6,3 artışla 692 milyon 220 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “2018 yılını rekor bir artışla kapatırken 2019 yılının Ocak ayında gerek Gaziantep, gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi olarak ihracatımızı bir önceki yılın aynı dönemine oranla arttırarak sürdürdük" dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2019 yılının ilk ayında ihracatın gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesinde artarak yükselişini sürdürdüğünü ifade ederek, Ocak 2019 dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk ayında ihracatta önemli artış olduğuna dikkat çeken Kileci, Ocak 2019 döneminde bölgeden bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,3’lük artışla 692 milyon 220 bin dolarlık, Gaziantep’ten ise 2018 yılının Ocak ayı baz alındığında yüzde 12,2 artışla 586 milyon 823 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kileci, Gaziantep’te ihracat kültürünün oluştuğunu ve ihracatçıların yılın her günü dünyanın bütün ülkelerinde pazar araştırmalarını sürdürdüğünü ifade ederek uluslararası fuarların en önemli aktörlerinin Gaziantepli firmalardan oluştuğuna dikkat çekti. 2019 yılında yurt dışında tanıtım çalışmalarının arttırılacağına ve yeni pazar arayışlarına devam edileceğine de dikkat çeken Başkan Kileci, ihracatçılara yönelik sektörel eğitimlerinin yanı sıra hedef ülkelerin pazar analizlerinin büyük bir hassasiyetle yapılacağını ve verilerin ihracatçı firmalarla paylaşılacağını da kaydetti. Üretim ve istihdamın arttırılması yanında sektörel eğitimin de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Kileci, GAİB bünyesinde düzenlenecek eğitimlerin de ihtiyaçlar göz önüne alınarak düzenleneceğini sözlerine ekledi.

2019 yılında kurumlar arası eşgüdümün arttırılması ve birçok konuda ortak hareket edilmesinin büyük önem taşıdığına da dikkat çeken Kileci, bunun Gaziantep ve bölge ihracatının arttırılması açısından önemli rol oynayacağını ifade ederek “GAİB bu noktada üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir. Bir taraftan Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, diğer taraftan ise Valilik, Belediyelerimiz, Milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, Gaziantep’in başarıya ulaşması için, ülke ekonomisine katkı sağlamak için, daha iyi bir gelecek için her zaman birlikte hareket etmeye, gayret etmeye devam edeceğiz" dedi.

GAİB'den yapılan ihracatta Orta Doğu ülkelerinin ilk sırada yer aldığı, AB ülkelerinin ikinci ve Afrika ülkelerinin ise üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak ayında 163 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, Libya, Almanya, İran ve Belçika’nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler olduğu kaydedildi.

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