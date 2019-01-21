Güney Rotary Kulübü, meslek hizmet ödülünü Kaan Sekban'a verdi

ADANA'da faaliyet gösteren Güney Rotary Kulübü, yazar-komedyen Kaan Sekban'ı 'Meslek Hizmet Ödülü' ne layık gördü.Güney Rotary Kulübü Seyhan Otel'de ödül töreni gecesi düzenledi. Geceye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile çok sayıda davetli katıldı.10 yıl yaptığı bankacılık mesleğinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerinde yaptığı gösterilerle adından sıkça söz ettiren ve kitapta yazan yazar-komedyen Kaan Sekban, Güney Rotary Kulübü tarafından 'Rotary Meslek Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.Güney Rotary Kulübü Başkanı Ebru Yalçın yaptığı konuşmada, "Rotary kulüpleri iş ve meslek insanlarının oluşturduğu önemli bir hizmet kuruluşudur. Adana Güney Rotary Kulübü olarak hayallerinin peşinde başarıyı yakalayarak bizlere ilham olan yazar komedyen Kaan Sekban'a meslek hayatı boyunca yaptığı başarılı çalışmalar ile bizlere örnek olması ve genç kardeşlerimizi yüreklendirerek onlarında çalışmaları için model olması nedeniyle hizmet ödülü vermeye karar verdik" dedi.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Sekban'ın Beşiktaşlı olması sebebiyle ödülde 'Kartal' şeklinde hazırlandı. Ödülü Guvernör yardımcısı Oral Korurlar ve Güney Rotary Kulübü Başkanı Ebru Yalçın birlikte verdi.

Ödülü alan Kaan Sekban ise, "Güney Rotary Kulübü'nün bu güzel ödül gecesini düzenlediği ve bana layık gördüğü için sonsuz teşekkür ederim. Bu ödülün bana layık görülmesi beni gerçekten mutlu etti. Düşünülmek çok önemli, beni çok heyecanlandırdı" diye konuştu.

Ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.



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