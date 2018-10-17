Güney Marmara’nın en büyük hayvan pazarı açılıyor

BURSA, () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye tarafından kırsal kesimin desteklenmesi ve hayvan potansiyelinin hem üretim hem de ticari anlamda arttırılması amacıyla projelendirilen Güney Marmara’nın en büyük Canlı Hayvan Pazarı, açılış için gün sayıyor.

Mustafakemalpaşa'da 5 milyon TL’lik bir yatırımla Yalıntaş Mahallesi’nde hayata geçirilen 2 bin 250 adet hayvan kapasitesine sahip pazar, 20 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’da ödüllü yarışmaların yapılacağı bir törenle açılacak. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Türkiye’nin hayvancılık sektöründe ‘kendi kendine yeten ülke’ konumuna yükselmek için bu güne kadar üretime dayanan bir çok projeyi hayata geçirdiğini söylerken, yeni hayvan pazarının yalnız Mustafakemalpaşa’ya değil bölgeye hizmet verecek şekilde planlandığını belirtti.

'HEDEF HAYVAN POTANSİYELİNİ ARTIRMAK'

Güney Marmara’nın en hareketli hayvan ticaret pazarına sahip olduklarını kaydeden Başkan Sadi Kurtulan, sıhhi, güvenli ve ulaşımı kolay bir şekilde alıcı ve satıcılara rahat bir ortamda alışveriş imkânı sunacak pazar alanında saman ve yonca satış birimlerinin de yer alacağını dile getirdi. Başkan Kurtulan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin hayvancılık konusuna verdiği önem, sektör ve kamu arasında güçlü bir uyumluluk sağlarken, yerli üretimi teşvik eden girişim ve desteklemeler son yıllarda hayvancılık sektörünün ivme kazanmasına öncülük etti. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak bu hedefler ışığında kırsal kesimin desteklenmesi ve 100 bini aşan hayvan potansiyelinin arttırılması için yeni bir hayvan pazarı yatırımı kararı aldık. Mustafakemalpaşa'nın hayvancılık ve et potansiyelinin son dönemde çeşitli firmalar tarafından fark edilmesi, üretim ve istihdama dönük et entegre tesisi yatırımlarının artması da bu projeyi gerçekleştirmemizin bir başka nedeni oldu" dedi.

5 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Toplam alanı 30 bin metrekare olan tesisin 6,5 dönüm kapalı alan üzerinde kurulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, şöyle konuştu:

"Yeni hayvan pazarımız 80 padok içinde 750 büyükbaş ve 96 padok içinde bin 500 küçükbaş kapasiteli olarak hizmet verecek. Ayrıca saman ve yonca satış birimleriyle de çiftçi ve tüccarların ihtiyacı karşılanacak. Yol ve çevre düzenlemesi yaparak yaklaşık 250 araçlık otopark alanı oluşturduğumuz bölgeye ulaşım çok rahat bir şekilde sağlanacak. Pazar yerine gelen araçlar, dezenfekte sisteminden geçerek içeri alınacak. Yalıntaş’ın yerel ekonomisinin de hareketlilik kazanacağı pazar bölgesine ileriki süreçte yerel ürünlerin satışının yapılabileceği büfeler yerleştirmeyi de planlıyoruz. 5 milyon TL’lik bir yatırımla bölgemizin hizmetine sunduğumuz Yeni Hayvan Pazarı, alıcı ve satıcıya daha da yakınlaştırarak, ticareti olumlu yönde etkileyecektir."

20-21 Ekim tarihlerinde yapılacak açılış kapsamında koyun, koç, büyükbaş, manda ve köpek yarışmaları da yapılacak.

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