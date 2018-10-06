Güneş enerjisiyle tasarruf yapılacak

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR merkez Çallıca köyünde kurulan güneş panelleriyle içme suyu hattının masrafları yüzde 70 oranında azaltılacak.

Çallıca köyü muhtarlığına ait 2 dönüm arazi üzerinde 315 panelden oluşan 84 Kw gücünde güneş enerji santrali kuruldu. Burdur Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği desteğiyle kurulan santralle köyün içme suyu hattı masraflarının yüzde 70 oranında azaltılması hedefleniyor.

Santrali kuran firma yetkilisi enerji mühendisi Sait Uluca, "Köyün içme suyunu karşılayan dalgıç pompaların enerjisi bu panellerden üretilecek. Dalgıç pompalar günde 18 saat çalışıyor" dedi.

Sistemin güneş enerjisi ve elektrik enerjisiyle paralel çalıştığını kaydeden Uluca, "Bu sistem 10 yıla kadar yüzde 65- 70'e kadar verim sağlar. 10 yıldan sonra verim biraz düşer. Bu güneş panellerinin ömrü 25 yıl" diye konuştu.

Köy muhtarı Osman Saçar da "Burdur'un en büyüğü olan ve 274 bin lira bedelli sistemle içme suyu dalgıç pompalarındaki elektrik masrafımız yaklaşık yüzde 70'e oranında azalacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

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