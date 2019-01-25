Güneş enerjisi paneli çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Ali KADI/NİĞDE,() - NİĞDE’de güneş enerjisi paneli çalan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çiftlik ilçesi Çınarlı Köyü'nde jandarma ekiplerini gören kamyonet kaçmaya başladı. Ekipler yaptıkları takip sonucu kamyoneti kısa sürede yakaladı. Kamyonette yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen güneş enerjisi panelleri ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ü., Y.A., R.H. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin Çınarlı Köyü'nde 12 güneş enerjisi panelinin çalınması olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Olay ile ilgili Çiftlik Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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