Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni döneme merhaba dedi

ADANA Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencisi miniklerin ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği renkli sahnelere şahitlik ettiSeyhan, Sarıçam ve Çukurova ilçelerine kazandırdığı gündüz bakımevleri ve çocuk akademisi ile 3 yaşından 10 yaşına kadar yüzlerce çocuğa, güvenli ortamda, modern yöntemlerle eğitim imkanı sunan Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi tarafından, ikinci dönem eğitim öğretime merhaba etkinliği düzenlendi. Miniklerin son günlerin popüler şarkısı ‘Adana’ya gidek mi’ ile yaptıkları gösteri büyük beğeni toplarken ‘Türkiyem’ şarkısı ve ellerinde Türk Bayrağı ile yaptıkları mini gösteri salondaki izleyicilerin alkış tufanı ile karşılandı.Düzenlenen etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü gösterilerin ardından bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada gündüz bakımevlerinin sosyal gelişmişlik düzeyi yüksek toplumlarda yaygın olduğunu ifade ederken Adana’da Seyhan, Sarıçam ve Çukurova’ya gündüz bakımevi kazandırmaktan duydukları bahtiyarlığı belirtti. Başkan Sözlü’nün konuşmalarının ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi yeni eğitim öğretime merhaba dedi.

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