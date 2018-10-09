Gündoğdu’dan örnek davranış

ADANA'nın Kadınlar Basketbol Süper Lig'deki tek temsilcisi Adana Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nün isim sponsoru Gündoğdu Holding oldu. Kulübün ismi Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü olarak değiştirildi.

Sponsorluk imza törenine Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, Gündoğdu Adana Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, Takım koçu Olcay Orak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube başkanı Kurtul Çakın ve Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu katıldı.

IŞIKAY: ARTIK BİR CAMİAMIZ VAR

Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, “Adana’nın tek Süper lig takım ile süper markası Gündoğdu Holdingin sponsorluk anlamında birleşmesi çok anlamlıdır. Biz burada şunu amaçladık genel bir imaj var Adana işbirliği olmaz destek olmaz gibi ama Gökhan Gündoğdu bey sağ olsun bizlere destek verdi. Takımımızın adı bundan sonra Gündoğdu Adana Basketbol oldu. Bir camia kazanmak istiyorduk ve artık Gündoğdu gibi büyük bir camiamız var. Takımımızın yüzde 40’ı Adanalı çocuklardan oluşuyor. Üç kızımızı Gündoğdu Okullarından aldık. Birini çok yakında milli takımlarda göreceksiniz” dedi.

GÜNDOĞDU: 30 BİN KİŞİLİK CAMİAMIZLA DESTEKLEYECEĞİZ

Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu ise şöyle konuştu:

"Gündoğdu olarak 30 yıldır 30 bin kişilik bir camia yaratarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ediyoruz. Gündoğdu bugün bine yakın çalışanı, 3 bin 500’i bulan öğrencisi ile 16 ayrı okul ile faaliyetine Adanalının desteği ile devam etmektedir. Adana bizim doğup büyüdüğümüz ve 50-100 yıl kalkınması için çaba gösterdiğimiz yer. Önümüze Mehmet Işıkay’ın projesi geldiğinde Adana’nın son 10 yılında futbol ve basketbol de çok güzel günlerinin olduğunu hazırladım. Çünkü zamanında bende basketbol oynayan bir amatör sporcuydum. Bugün Adana’yı kadınlar basketbol Süper Ligde temsil eden bir takım var. Buna destek olmak Gündoğdu gibi 30 bin kişilik bir camianın asli görevidir. Gündoğdu Adana Adana Basketbol takımını madden manen gönülden desteklememiz gerektiğini 30 bin kişilik camiamızla bu takımın arsasında durmamız gerektiğini ve çok daha ileriye gitmesine yardımcı olmamız gerektiğini düşündük ve anlaşmayı yaptık. Adana’mıza hayırlı olsun.

ÇAKIN: SPOR ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Mehmet Işıkay’ın takımı Adana’ya kazandırması ve Gökhan Gündoğdu’nun da sahip çıkmasının spor adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Adana’ya hayırlı olsun” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×