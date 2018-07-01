Gündoğdu Rotary'de bayrak değişimi

İZMİR'de, Gündoğdu Rotary Kulübü 2017-2018 Dönemi Başkanı Ercan Çelikkaya, görevi 2018-2019 Dönemi Başkanı Selman Uysal'a devretti.

Bir otelde gerçekleşen törene, kulüp üyelerinin yanı sıra Uluslararası Rotary 2440. Bölge 2017-2018 Dönemi Guvernörü Lütfü Demir, 2018-2019 Dönemi Guvernörü Alaeddin Demircioğlu, 2020-2021 dönemi guvernör adayı Tamer Hepağı da katıldı.

Ercan Çelikkaya ve eşi Sevda Çelikkaya'nın birlikte çalıştıkları yönetim kurulundaki arkadaşlarına plaket vererek teşekkür etmesinin ardından, kulübün yeni üye adayı Ecem Kızıltoprak'ın üyelik işlemi tamamlandı. Dönem guvernörü Lütfü Demir, rozetini takarak üyeliği onadı.

Çelikkaya'dan görevi devralan Selman Uysal, sürdürülebilir projelerin kendi döneminde de devam edeceğini belirterek, "12 Ağustos'ta 18. Gençler Yelken Yarışları, kök hücre projesi bilinçlendirme ve ekipmanlarının sağlanması, akran arabuluculuk işlemleri, ana çocuk sağlığı projesi ile deniz yıldızı (okuma güçlüğü çeken çocuklara yönelik eğitim setleri temini) projeleri artarak sürecek" dedi.

Çelikkaya'yı başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan Uysal, Çelikkaya çiftinin fotoğrafının yer aldığı parşömen bir tablo hediye etti.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

01)Toplu foto

02)Ercan- Sevda Çelikkaya, Selman Uysal

03)Zühre- Mehmet Gürel

04)Ebru- Tankut Karabacak

05)Ender, Ecem Kızıltoprak

06)Aysun- Murat görgün

07)Tamay Hepağır, Burçin Önder, Alaeddin Demircioğlu

08)Nilgün- Yücel Öztürk

09)Aylin- Ender Ötken

10)Reyhan Özlen- Meral Çapa

11)Kerem Engin, Süreyya Perçin, Necdet Gündoğdu, Ali Üsmen, Tayfur Yağcı

12)Necla Barış, İnci Tokatlıoğlu, Gülfem Perçin

13) Süreyya- Gülfem Perçin

14)Sinem- Cenk Ergen

15)Ayla Özeren, Nejat Tezol, Banu Lebe

16) Nurten- Lütfi Demir

17) Ecem Kızıltoprak, Lütfü Demir, Ercan Çelikkaya

18) Ercan Çelikkaya, Selman Uysal