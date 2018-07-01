Gündoğdu Rotary'de bayrak değişimi

İZMİR'de, Gündoğdu Rotary Kulübü 2017-2018 Dönemi Başkanı Ercan Çelikkaya, görevi 2018-2019 Dönemi Başkanı Selman Uysal'a devretti.
Bir otelde gerçekleşen törene, kulüp üyelerinin yanı sıra Uluslararası Rotary 2440. Bölge 2017-2018 Dönemi Guvernörü Lütfü Demir, 2018-2019 Dönemi Guvernörü Alaeddin Demircioğlu, 2020-2021 dönemi guvernör adayı Tamer Hepağı da katıldı.
Ercan Çelikkaya ve eşi Sevda Çelikkaya'nın birlikte çalıştıkları yönetim kurulundaki arkadaşlarına plaket vererek teşekkür etmesinin ardından, kulübün yeni üye adayı Ecem Kızıltoprak'ın üyelik işlemi tamamlandı. Dönem guvernörü Lütfü Demir, rozetini takarak üyeliği onadı.
Çelikkaya'dan görevi devralan Selman Uysal, sürdürülebilir projelerin kendi döneminde de devam edeceğini belirterek, "12 Ağustos'ta 18. Gençler Yelken Yarışları, kök hücre projesi bilinçlendirme ve ekipmanlarının sağlanması, akran arabuluculuk işlemleri, ana çocuk sağlığı projesi ile deniz yıldızı (okuma güçlüğü çeken çocuklara yönelik eğitim setleri temini) projeleri artarak sürecek" dedi.
Çelikkaya'yı başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayan Uysal, Çelikkaya çiftinin fotoğrafının yer aldığı parşömen bir tablo hediye etti.
Mehmet KURT / İZMİR, ()
01)Toplu foto
02)Ercan- Sevda Çelikkaya, Selman Uysal
03)Zühre- Mehmet Gürel
04)Ebru- Tankut Karabacak
05)Ender, Ecem Kızıltoprak
06)Aysun- Murat görgün
07)Tamay Hepağır, Burçin Önder, Alaeddin Demircioğlu
08)Nilgün- Yücel Öztürk
09)Aylin- Ender Ötken
10)Reyhan Özlen- Meral Çapa
11)Kerem Engin, Süreyya Perçin, Necdet Gündoğdu, Ali Üsmen, Tayfur Yağcı
12)Necla Barış, İnci Tokatlıoğlu, Gülfem Perçin
13) Süreyya- Gülfem Perçin
14)Sinem- Cenk Ergen
15)Ayla Özeren, Nejat Tezol, Banu Lebe
16) Nurten- Lütfi Demir
17) Ecem Kızıltoprak, Lütfü Demir, Ercan Çelikkaya
18) Ercan Çelikkaya, Selman Uysal