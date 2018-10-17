Gündoğdu'da köylü ve kentli buluşması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ilk kez geçen yıl düzenlediği Tarım Festivali'nin ikincisini, 20 Ekim Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirecek. Köylü-kentli buluşmasına sahne olacak renkli etkinlikte, 7 ayrı tarım kooperatifiyle zeytinyağı, bal, süt, çay, zeytin ve çiçek alım sözleşmesi de imzalanacak.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek İzmir Tarım Festivali, köylü ile kentliyi bir araya getirirken, İzmir kırsalında yetişen sağlıklı ürünlerin tanıtımına da önemli katkı sağlayacak. 20 Ekim Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalde ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gödence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytinyağı, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile bal, Tire Süt Kalkınma Kooperatifi ile süt, Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Özçay Kooperatifi ile çay, Bergama İlçe Merkezi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile zeytin, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile de çiçek alım sözleşmeleri imzalanacak. Bu tören, Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda paketlerindeki çayları da kooperatiflerden satın almaya başlaması açısından özel bir önem taşıyor. İzmir'in kırsal kalkınma başarısında kritik rolü olan üreticilerin Cumartesi günü saat 14.00'te, Konak Pier'den start alacak kortej yürüyüşünün ardından, Gündoğdu Meydanı çok renkli bir festival etkinliğine sahne olacak. İmza törenlerinden önce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük birer konuşma yapacak.

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeli üretim modelini uygulayan belediye oldu. Tarım arazilerinin yollarını asfaltlayarak ürün kalitesini artıran ve pazarlama olanaklarını geliştiren Büyükşehir, sözleşmeli alımlarla üretici kooperatiflerini destekledi. Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek amacıyla eğitim verdiği köylülere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımı yaptı. En önemli desteğini de bölgedeki süt üretimini artırmaya yönelik projelere verdi. 1-5 yaş grubu arasındaki 130 bin çocuğa ücretsiz süt dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde hem küçükbaş hayvan üreticilerinin hem de sağlıklı sütle büyüyen çocukların yüzünü güldürdü. Bu arada, kooperatiflerin alt yapıları geliştirildi ve üretim teknikleriyle kapasiteleri arttırıldı. Prof. Yaşar Uysal'ın hazırladığı 'İzmir Tarımında Büyümenin Analizi' başlıklı araştırmanın dayandığı verilerin, İzmir tarımındaki büyümenin son 14 yılda ortalama olarak yüzde 7.5 düzeyine ulaştığını, Türkiye ortalamasından 2.4 kat daha fazla büyüdüğünü gösterdiği belirtildi.

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